ألف ليو روماني إلى بيزو دومنيكاني

تحويل RON إلى DOP بسعر الصرف الحقيقي

1000 ron
12222.30 dop

1.00000 RON = 12.22230 DOP

Mid-market exchange rate at 14:02
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93121.365951.537750.8071681.350050.898283.2395
1EUR1.073911.466891.651390.86691.449820.964689.3909
1CAD0.7320910.68171311.125770.590920.988360.65756460.9389
1AUD0.65030.605550.88827710.5249010.8779380.58409954.1306

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بيزو دومنيكاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و DOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى DOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / البيزو الدومينيكي
1 RON12.22230 DOP
5 RON61.11150 DOP
10 RON122.22300 DOP
20 RON244.44600 DOP
50 RON611.11500 DOP
100 RON1222.23000 DOP
250 RON3055.57500 DOP
500 RON6111.15000 DOP
1000 RON12222.30000 DOP
2000 RON24444.60000 DOP
5000 RON61111.50000 DOP
10000 RON122223.00000 DOP
معدلات التحويل البيزو الدومينيكي / Romanian Leu
1 DOP0.08182 RON
5 DOP0.40909 RON
10 DOP0.81818 RON
20 DOP1.63636 RON
50 DOP4.09089 RON
100 DOP8.18179 RON
250 DOP20.45447 RON
500 DOP40.90895 RON
1000 DOP81.81790 RON
2000 DOP163.63580 RON
5000 DOP409.08950 RON
10000 DOP818.17900 RON