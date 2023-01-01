فرنك جيبوتي إلى روبية سريلانكي

تحويل DJF إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ djf
١٬٨٢٢٫٥٢ lkr

1.00000 DJF = 1.82252 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 9:17 UTC
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DJF إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 DJF → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.065788.6131.438161.663990.9672518.2368
1GBP1.1543311.23015102.2871.660091.920761.1165321.0509
1USD0.938350.812909183.151.34951.56140.9076517.1125
1INR0.0112850.009776420.012026510.01622970.01877810.01091580.205803

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك جيبوتي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار DJF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل DJF الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Djiboutian franc

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Djiboutian Franc / روبية سريلانكية
1 DJF1.82252 LKR
5 DJF9.11260 LKR
10 DJF18.22520 LKR
20 DJF36.45040 LKR
50 DJF91.12600 LKR
100 DJF182.25200 LKR
250 DJF455.63000 LKR
500 DJF911.26000 LKR
1000 DJF1822.52000 LKR
2000 DJF3645.04000 LKR
5000 DJF9112.60000 LKR
10000 DJF18225.20000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Djiboutian Franc
1 LKR0.54869 DJF
5 LKR2.74345 DJF
10 LKR5.48690 DJF
20 LKR10.97380 DJF
50 LKR27.43450 DJF
100 LKR54.86900 DJF
250 LKR137.17250 DJF
500 LKR274.34500 DJF
1000 LKR548.69000 DJF
2000 LKR1097.38000 DJF
5000 LKR2743.45000 DJF
10000 LKR5486.90000 DJF