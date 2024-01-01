Cibuti frangından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile DJF → LKR çevirin

1.000 djf
1.677,68 lkr

1,000 DJF = 1,678 LKR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Cibuti frangından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak DJF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut DJF → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cibuti frangı için en iyi döviz çiftleri

DJF → USD

DJF → EUR

DJF → GBP

DJF → INR

DJF → JPY

DJF → RUB

DJF → AUD

DJF → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 DJF1,67768 LKR
5 DJF8,38840 LKR
10 DJF16,77680 LKR
20 DJF33,55360 LKR
50 DJF83,88400 LKR
100 DJF167,76800 LKR
250 DJF419,42000 LKR
500 DJF838,84000 LKR
1000 DJF1.677,68000 LKR
2000 DJF3.355,36000 LKR
5000 DJF8.388,40000 LKR
10000 DJF16.776,80000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Cibuti Frangı
1 LKR0,59606 DJF
5 LKR2,98030 DJF
10 LKR5,96061 DJF
20 LKR11,92122 DJF
50 LKR29,80305 DJF
100 LKR59,60610 DJF
250 LKR149,01525 DJF
500 LKR298,03050 DJF
1000 LKR596,06100 DJF
2000 LKR1.192,12200 DJF
5000 LKR2.980,30500 DJF
10000 LKR5.960,61000 DJF