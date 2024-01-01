10 bin Sri Lanka rupisinden Cibuti frangına

Reel döviz kuru ile LKR → DJF çevirin

10.000 lkr
5.881 djf

1,000Sr LKR = 0,5881Fdj DJF

05:47 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → DJFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,58880,5986
Düşük0,58410,5816
Ortalama0,58620,5881
Değişim0.29%-1.70%
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1 LKR → DJF istatistikleri

LKR → DJF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5888, en düşük 0,5841 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5862 oldu. LKR → DJF kurundaki değişiklik 0.29 değerindeydi.

LKR → DJF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5986, en düşük 0,5816 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5881 oldu. LKR → DJF kurundaki değişiklik -1.70 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,721,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6291,1090,6690,9682,66
1 GBP1,2851,7741107,5641,9681,1871,7174,719
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Cibuti frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak DJF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → DJF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Cibuti Frangı
1 LKR0,58807 DJF
5 LKR2,94036 DJF
10 LKR5,88072 DJF
20 LKR11,76144 DJF
50 LKR29,40360 DJF
100 LKR58,80720 DJF
250 LKR147,01800 DJF
500 LKR294,03600 DJF
1000 LKR588,07200 DJF
2000 LKR1.176,14400 DJF
5000 LKR2.940,36000 DJF
10000 LKR5.880,72000 DJF
Çevrim kurları Cibuti Frangı / Sri Lanka Rupisi
1 DJF1,70047 LKR
5 DJF8,50235 LKR
10 DJF17,00470 LKR
20 DJF34,00940 LKR
50 DJF85,02350 LKR
100 DJF170,04700 LKR
250 DJF425,11750 LKR
500 DJF850,23500 LKR
1000 DJF1.700,47000 LKR
2000 DJF3.400,94000 LKR
5000 DJF8.502,35000 LKR
10000 DJF17.004,70000 LKR