Франки Джибути в шри-ланкийские рупии

Сконвертируйте DJF в LKR по реальному обменному курсу

Fdj1,000 DJF = Sr1,645 LKR

Среднерыночный курс в 21:58
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График изменения обменного курса DJF к LKR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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LKR
1 DJF в LKRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,65211,7153
Низкий1,64371,6437
В среднем1,64711,6714
Изменение-0.08%-2.48%
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Соотношение 1 DJF к LKR

За последние 30 дней максимальный курс DJF к LKR составил 1,6521, а минимальный — 1,6437. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,6471. Изменение курса DJF к LKR в процентном соотношении составило -0.08.

За последние 90 дней максимальный курс DJF к LKR составил 1,7153, а минимальный — 1,6437. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,6714. Изменение курса DJF к LKR в процентном соотношении составило -2.48.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,831,07290,4571,4911,6280,93921,628
1 GBP1,20511,292109,0271,7971,9621,13126,068
1 USD0,9330,774184,3891,3911,5190,87620,178
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,010,239

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Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в шри-ланкийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и LKR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в LKR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для франк Джибути

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Франк Джибути / Шри-Ланкийская рупия
1 DJF1,64473 LKR
5 DJF8,22365 LKR
10 DJF16,44730 LKR
20 DJF32,89460 LKR
50 DJF82,23650 LKR
100 DJF164,47300 LKR
250 DJF411,18250 LKR
500 DJF822,36500 LKR
1000 DJF1 644,73000 LKR
2000 DJF3 289,46000 LKR
5000 DJF8 223,65000 LKR
10000 DJF16 447,30000 LKR
Обменные курсы Шри-Ланкийская рупия / Франк Джибути
1 LKR0,60800 DJF
5 LKR3,04002 DJF
10 LKR6,08004 DJF
20 LKR12,16008 DJF
50 LKR30,40020 DJF
100 LKR60,80040 DJF
250 LKR152,00100 DJF
500 LKR304,00200 DJF
1000 LKR608,00400 DJF
2000 LKR1 216,00800 DJF
5000 LKR3 040,02000 DJF
10000 LKR6 080,04000 DJF