История обменного курса франк Джибути–шри-ланкийские рупии

Обменный курс франка Джибути/шри-ланкийские рупии сейчас составляет 1,645, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.011% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/шри-ланкийские рупии колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,649, и минимумом, равным 1,643, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.139%.