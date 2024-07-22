吉布地法郎兌斯里蘭卡盧比匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌斯里蘭卡盧比的匯率目前為1.703，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.283%。

在過去一星期，吉布地法郎兌斯里蘭卡盧比的匯率波動，在22-07-2024高見1.710，並在26-07-2024低見1.702。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.130%。