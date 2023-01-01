لياف بلغاري (BGN)

الليف البلغاري هو العملة الرسمية لبلغاريا. رمز العملة للييف البلغاري هو BGN ورمزه <unk> . الاسم المستعار الشائع لـ lev هو 'kint'. يتم طباعة lev بفئات 2 و 5 و 10 و 20 و 50 و 100. صيغة الليف هي "ليفا". منذ عام 2015، استبدل البلغاريون الملحوظة 2 ليفا بالعملة 2 ليفا. وتأتي عملات الليفا في فئات من الستينكا، حيث تعادل عملة واحدة مائة من شريحة.