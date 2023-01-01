لياف بلغاري (BGN)
الليف البلغاري هو العملة الرسمية لبلغاريا. رمز العملة للييف البلغاري هو BGN ورمزه <unk> . الاسم المستعار الشائع لـ lev هو 'kint'. يتم طباعة lev بفئات 2 و 5 و 10 و 20 و 50 و 100. صيغة الليف هي "ليفا". منذ عام 2015، استبدل البلغاريون الملحوظة 2 ليفا بالعملة 2 ليفا. وتأتي عملات الليفا في فئات من الستينكا، حيث تعادل عملة واحدة مائة من شريحة.
اسم العملة
لياف بلغاري
رمز العملة
лв
سعر الصرف BGN
|USD
|EUR
|NZD
|CAD
|AUD
|SGD
|GBP
|ZAR
|من BGN
|0.54448
|0.51130
|0.91865
|0.73356
|0.84560
|0.74385
|0.44168
|10.26980
|إلى BGN
|1.83660
|1.95580
|1.08855
|1.36322
|1.18259
|1.34436
|2.26407
|0.09737
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