لياف بلغاري (BGN)

الليف البلغاري هو العملة الرسمية لبلغاريا. رمز العملة للييف البلغاري هو BGN ورمزه <unk> . الاسم المستعار الشائع لـ lev هو 'kint'. يتم طباعة lev بفئات 2 و 5 و 10 و 20 و 50 و 100. صيغة الليف هي "ليفا". منذ عام 2015، استبدل البلغاريون الملحوظة 2 ليفا بالعملة 2 ليفا. وتأتي عملات الليفا في فئات من الستينكا، حيث تعادل عملة واحدة مائة من شريحة.

اسم العملة

لياف بلغاري

رمز العملة

лв

سعر الصرف BGN

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
من BGN0.544480.511300.918650.733560.845600.743850.4416810.26980
إلى BGN1.836601.955801.088551.363221.182591.344362.264070.09737

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

جميع أسعار صرف ليف بلغاري