Болгарский Лев (BGN)

Болгарский лев — это официальная валюта Болгарии. Код валюты — BGN; символ — 'лв'. Неофициально валюту называют ‘кинт’. Валюта печатается номиналом в 2, 5, 10, 20, 50 и 100. С 2015 используется монета номиналом в 2 лева вместо банкноты. Одна сотая болгарского лева это одна стотинка.

Название валюты

Болгарский Лев

лв

Обменный курс для BGN

 USD EUR NZD CAD AUD SGD GBP ZAR
Из BGN0.55866 0.51126 0.91953 0.76427 0.82930 0.74919 0.43035 10.15380
В BGN1.79000 1.95593 1.08751 1.30843 1.20583 1.33477 2.32369 0.09849

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