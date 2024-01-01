Болгарский Лев (BGN)
Болгарский лев — это официальная валюта Болгарии. Код валюты — BGN; символ — 'лв'. Неофициально валюту называют ‘кинт’. Валюта печатается номиналом в 2, 5, 10, 20, 50 и 100. С 2015 используется монета номиналом в 2 лева вместо банкноты. Одна сотая болгарского лева это одна стотинка.
Название валюты
Болгарский Лев
Символ валюты
лв
Обменный курс для BGN
|USD
|EUR
|NZD
|CAD
|AUD
|SGD
|GBP
|ZAR
|Из BGN
|0.55866
|0.51126
|0.91953
|0.76427
|0.82930
|0.74919
|0.43035
|10.15380
|В BGN
|1.79000
|1.95593
|1.08751
|1.30843
|1.20583
|1.33477
|2.32369
|0.09849
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