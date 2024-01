Bulgaarse lev (BGN)

De Bulgaarse lev is de officiële munteenheid van Bulgarije. De valutacode van de Bulgaarse lev is BGN en het symbool is лв. Een populaire bijnaam voor de lev is 'kint'. De lev wordt gedrukt in briefjes van 5, 10, 20, 50 en 100. Het meervoud van lev is 'leva'. In 2015 hebben de Bulgaren het 2-leva biljet vervangen door de 2-leva munt. Leva munten komen in de waarde stotinka, waar 1 stotinka dezelfde waarde heeft als 1-honderste lev.