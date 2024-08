Bulgarian leva (BGN)

Bulgarian leva on Bulgarian virallinen valuutta. Bulgarian levan valuuttakoodi on BGN ja symboli лв. Levan suosittu lempinimi on "kint". Levaa on liikkeessä kahden, viiden, kymmenen, 20:n, 50:n ja 100 levan rahoina. Vuodesta 2015 lähtien bulgarialaiset ovat korvanneet kahden levan setelin kahden levan kolikolla. Levakolikot on jaettu stotinkoihin, ja yhden stotinkan arvo on yksi levan sadasosa.