Bulgarsk lev (BGN)

Den bulgarske lev er Bulgariens officielle valuta. Valutakoden for den bulgarske lev er BGN, og dens symbol er лв. Et populært kælenavn for lev er "kint". Lev er trykt i pålydende værdier på 2, 5, 10, 20, 50 og 100. Plural af lev er "leva". Siden 2015 har bulgarerne erstattet 2-leva-sedlen med en 2-leva-mønt. Leva-mønter findes i pålydende værdier af stotinka, hvor en stotinka svarer til en hundrededel af en lev.