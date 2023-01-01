كولون كوستاريكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

تحويل CRC إلى CVE بسعر الصرف الحقيقي

1000 crc
194.82 cve

1.00000 CRC = 0.19482 CVE

متوسط سعر صرف السوق عند 8:28 UTC
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CRC إلى CVE مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CRC → 0 CVE
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.865751.0657588.59581.437911.66160.9643518.1957
1GBP1.1550711.23105102.3371.660931.919321.1138921.0178
1USD0.93830.812315183.131.34921.559090.904917.0731
1INR0.01128720.009771620.012029410.016230.01875480.01088540.205378

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كولون كوستاريكي إلى إيسكودو جزر الرأس الأخضر

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CRC في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CVE في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CRC الحالي إلى CVE وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كوستاريكا كولوين / اسكودو الرأس الأخضر
1 CRC0.19482 CVE
5 CRC0.97410 CVE
10 CRC1.94820 CVE
20 CRC3.89640 CVE
50 CRC9.74100 CVE
100 CRC19.48200 CVE
250 CRC48.70500 CVE
500 CRC97.41000 CVE
1000 CRC194.82000 CVE
2000 CRC389.64000 CVE
5000 CRC974.10000 CVE
10000 CRC1948.20000 CVE
معدلات التحويل اسكودو الرأس الأخضر / كوستاريكا كولوين
1 CVE5.13294 CRC
5 CVE25.66470 CRC
10 CVE51.32940 CRC
20 CVE102.65880 CRC
50 CVE256.64700 CRC
100 CVE513.29400 CRC
250 CVE1283.23500 CRC
500 CVE2566.47000 CRC
1000 CVE5132.94000 CRC
2000 CVE10265.88000 CRC
5000 CVE25664.70000 CRC
10000 CVE51329.40000 CRC