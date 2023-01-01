روبل بيلاروسي إلى ريال عماني

تحويل BYN إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 byn
152.624 omr

1.00000 BYN = 0.15262 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 7:22 UTC
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BYN إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.0643588.45651.435811.658640.956918.181
1GBP1.1576111.23215102.4021.662171.920131.1077221.0473
1USD0.939550.811589183.10851.3491.558360.899117.0818
1INR0.0113050.009765420.012032510.01623180.01875090.01081840.205536

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / الريال العماني
1 BYN0.15262 OMR
5 BYN0.76312 OMR
10 BYN1.52624 OMR
20 BYN3.05248 OMR
50 BYN7.63120 OMR
100 BYN15.26240 OMR
250 BYN38.15600 OMR
500 BYN76.31200 OMR
1000 BYN152.62400 OMR
2000 BYN305.24800 OMR
5000 BYN763.12000 OMR
10000 BYN1526.24000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الروبل البيلاروسي
1 OMR6.55204 BYN
5 OMR32.76020 BYN
10 OMR65.52040 BYN
20 OMR131.04080 BYN
50 OMR327.60200 BYN
100 OMR655.20400 BYN
250 OMR1638.01000 BYN
500 OMR3276.02000 BYN
1000 OMR6552.04000 BYN
2000 OMR13104.08000 BYN
5000 OMR32760.20000 BYN
10000 OMR65520.40000 BYN