5 ريال عماني إلى روبل بيلاروسي

تحويل OMR إلى BYN بسعر الصرف الحقيقي

5 omr
42.48 byn

ر.ع.1.000 OMR = Br8.496 BYN

Mid-market exchange rate at 11:34
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OMR إلى BYN مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11193.2251.511.6510.94721.57
1 GBP1.18111.313110.1231.7831.951.11925.48
1 USD0.90.762183.9031.3591.4860.85219.413
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.231

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى روبل بيلاروسي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BYN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى BYN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال العماني / الروبل البيلاروسي
1 OMR٨٫٤٩٦٤١ BYN
5 OMR٤٢٫٤٨٢٠٥ BYN
10 OMR٨٤٫٩٦٤١٠ BYN
20 OMR١٦٩٫٩٢٨٢٠ BYN
50 OMR٤٢٤٫٨٢٠٥٠ BYN
100 OMR٨٤٩٫٦٤١٠٠ BYN
250 OMR٢٬١٢٤٫١٠٢٥٠ BYN
500 OMR٤٬٢٤٨٫٢٠٥٠٠ BYN
1000 OMR٨٬٤٩٦٫٤١٠٠٠ BYN
2000 OMR١٦٬٩٩٢٫٨٢٠٠٠ BYN
5000 OMR٤٢٬٤٨٢٫٠٥٠٠٠ BYN
10000 OMR٨٤٬٩٦٤٫١٠٠٠٠ BYN
معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / الريال العماني
1 BYN٠٫١١٧٧٠ OMR
5 BYN٠٫٥٨٨٤٨ OMR
10 BYN١٫١٧٦٩٧ OMR
20 BYN٢٫٣٥٣٩٤ OMR
50 BYN٥٫٨٨٤٨٥ OMR
100 BYN١١٫٧٦٩٧٠ OMR
250 BYN٢٩٫٤٢٤٢٥ OMR
500 BYN٥٨٫٨٤٨٥٠ OMR
1000 BYN١١٧٫٦٩٧٠٠ OMR
2000 BYN٢٣٥٫٣٩٤٠٠ OMR
5000 BYN٥٨٨٫٤٨٥٠٠ OMR
10000 BYN١٬١٧٦٫٩٧٠٠٠ OMR