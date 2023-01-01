1 روبل بيلاروسي إلى ريال عماني

تحويل BYN إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١ byn
٠٫١٥٢ omr

1.00000 BYN = 0.15230 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:48 UTC
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BYN إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.854851.0803589.34991.468791.670170.95518.4393
1GBP1.169811.26375104.5181.718131.95371.1171621.5696
1USD0.925650.791296182.70461.359551.545950.88417.0679
1INR0.0111920.009567740.012091210.01643860.01869250.01068860.206372

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / الريال العماني
1 BYN0.15230 OMR
5 BYN0.76151 OMR
10 BYN1.52302 OMR
20 BYN3.04604 OMR
50 BYN7.61510 OMR
100 BYN15.23020 OMR
250 BYN38.07550 OMR
500 BYN76.15100 OMR
1000 BYN152.30200 OMR
2000 BYN304.60400 OMR
5000 BYN761.51000 OMR
10000 BYN1523.02000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الروبل البيلاروسي
1 OMR6.56592 BYN
5 OMR32.82960 BYN
10 OMR65.65920 BYN
20 OMR131.31840 BYN
50 OMR328.29600 BYN
100 OMR656.59200 BYN
250 OMR1641.48000 BYN
500 OMR3282.96000 BYN
1000 OMR6565.92000 BYN
2000 OMR13131.84000 BYN
5000 OMR32829.60000 BYN
10000 OMR65659.20000 BYN