50 روبل بيلاروسي إلى ريال عماني

تحويل BYN إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ byn
٧٫٦١٥ omr

1.00000 BYN = 0.15230 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 10:49 UTC
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BYN إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BYN → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.080389.34561.468721.669960.955118.438
1GBP1.1697311.2638104.5221.71821.953621.1172121.5699
1USD0.92570.791264182.70441.359551.545830.8840517.0675
1INR0.01119250.009567380.012091310.01643870.01869110.01068930.206367

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبل بيلاروسي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BYN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BYN الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبل البيلاروسي / الريال العماني
1 BYN0.15230 OMR
5 BYN0.76150 OMR
10 BYN1.52300 OMR
20 BYN3.04600 OMR
50 BYN7.61500 OMR
100 BYN15.23000 OMR
250 BYN38.07500 OMR
500 BYN76.15000 OMR
1000 BYN152.30000 OMR
2000 BYN304.60000 OMR
5000 BYN761.50000 OMR
10000 BYN1523.00000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / الروبل البيلاروسي
1 OMR6.56599 BYN
5 OMR32.82995 BYN
10 OMR65.65990 BYN
20 OMR131.31980 BYN
50 OMR328.29950 BYN
100 OMR656.59900 BYN
250 OMR1641.49750 BYN
500 OMR3282.99500 BYN
1000 OMR6565.99000 BYN
2000 OMR13131.98000 BYN
5000 OMR32829.95000 BYN
10000 OMR65659.90000 BYN