Белорусские рубли в оманские риалы

Сконвертируйте BYN в OMR по реальному обменному курсу

1 000 byn
117,702 omr

Br1,000 BYN = ر.ع.0,1177 OMR

Среднерыночный курс в 03:55
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1 BYN в OMRПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,11780,1188
Низкий0,11760,1176
В среднем0,11770,1177
Изменить-0.02%-0.02%
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Соотношение 1 BYN к OMR

За последние 30 дней максимальный курс BYN к OMR составил 0,1178, а минимальный — 0,1176. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1177. Изменение курса BYN к OMR в процентном соотношении составило -0.02.

За последние 90 дней максимальный курс BYN к OMR составил 0,1188, а минимальный — 0,1176. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1177. Изменение курса BYN к OMR в процентном соотношении составило -0.02.

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Популярные валюты

 USDCADSGDAUDNZDEURGBPZAR
1 USD11,3711,3441,4921,6590,9180,77318,283
1 CAD0,7310,9811,0891,210,670,56413,339
1 SGD0,7441,0211,111,2340,6830,57513,603
1 AUD0,670,9190,90111,1120,6150,51812,253

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Как произвести расчет конвертации из белорусских рублей в оманские риалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BYN из выпадающего списка для исходной валюты и OMR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BYN в OMR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белорусский рубль

BYN в USD

BYN в CAD

BYN в SGD

BYN в AUD

BYN в NZD

BYN в EUR

BYN в GBP

BYN в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белорусский рубль / Оманский риал
1 BYN0,11770 OMR
5 BYN0,58851 OMR
10 BYN1,17702 OMR
20 BYN2,35404 OMR
50 BYN5,88510 OMR
100 BYN11,77020 OMR
250 BYN29,42550 OMR
500 BYN58,85100 OMR
1000 BYN117,70200 OMR
2000 BYN235,40400 OMR
5000 BYN588,51000 OMR
10000 BYN1 177,02000 OMR
Обменные курсы Оманский риал / Белорусский рубль
1 OMR8,49602 BYN
5 OMR42,48010 BYN
10 OMR84,96020 BYN
20 OMR169,92040 BYN
50 OMR424,80100 BYN
100 OMR849,60200 BYN
250 OMR2 124,00500 BYN
500 OMR4 248,01000 BYN
1000 OMR8 496,02000 BYN
2000 OMR16 992,04000 BYN
5000 OMR42 480,10000 BYN
10000 OMR84 960,20000 BYN