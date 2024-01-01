Belarus rublesinden Yemen riyaline

Reel döviz kuru ile BYN → OMR çevirin

1.000 byn
117,739 omr

1,000 BYN = 0,1177 OMR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Belarus rublesinden Yemen riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BYN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak OMR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BYN → OMR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Belarus rublesi için en iyi döviz çiftleri

BYN → USD

BYN → CAD

BYN → SGD

BYN → AUD

BYN → NZD

BYN → EUR

BYN → GBP

BYN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Belarus Rublesi / Umman Riyali
1 BYN0,11774 OMR
5 BYN0,58870 OMR
10 BYN1,17739 OMR
20 BYN2,35478 OMR
50 BYN5,88695 OMR
100 BYN11,77390 OMR
250 BYN29,43475 OMR
500 BYN58,86950 OMR
1000 BYN117,73900 OMR
2000 BYN235,47800 OMR
5000 BYN588,69500 OMR
10000 BYN1.177,39000 OMR
Çevrim kurları Umman Riyali / Belarus Rublesi
1 OMR8,49333 BYN
5 OMR42,46665 BYN
10 OMR84,93330 BYN
20 OMR169,86660 BYN
50 OMR424,66650 BYN
100 OMR849,33300 BYN
250 OMR2.123,33250 BYN
500 OMR4.246,66500 BYN
1000 OMR8.493,33000 BYN
2000 OMR16.986,66000 BYN
5000 OMR42.466,65000 BYN
10000 OMR84.933,30000 BYN