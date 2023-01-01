دولار بروني إلى دونغ فيتنامي

تحويل BND إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bnd
١٧٬٧٤٣٬٤٠٠ vnd

1.00000 BND = 17743.40000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 5:54 UTC
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BND إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86331.063788.40141.435091.660090.956918.2197
1GBP1.1583511.2321102.3971.662291.92291.1084221.1041
1USD0.94010.811622183.10751.349151.560670.899617.1286
1INR0.0113120.009765930.012032610.01623380.01877890.01082450.206102

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

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BND إلى GBP

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار بروني / Vietnamese Dong
1 BND17743.40000 VND
5 BND88717.00000 VND
10 BND177434.00000 VND
20 BND354868.00000 VND
50 BND887170.00000 VND
100 BND1774340.00000 VND
250 BND4435850.00000 VND
500 BND8871700.00000 VND
1000 BND17743400.00000 VND
2000 BND35486800.00000 VND
5000 BND88717000.00000 VND
10000 BND177434000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار بروني
1 VND0.00006 BND
5 VND0.00028 BND
10 VND0.00056 BND
20 VND0.00113 BND
50 VND0.00282 BND
100 VND0.00564 BND
250 VND0.01409 BND
500 VND0.02818 BND
1000 VND0.05636 BND
2000 VND0.11272 BND
5000 VND0.28180 BND
10000 VND0.56359 BND