10 دولار بروني إلى دونغ فيتنامي

تحويل BND إلى VND بسعر الصرف الحقيقي

10 bnd
177848 vnd

1.00000 BND = 17784.80000 VND

متوسط سعر صرف السوق عند 22:35 UTC
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BND إلى VND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 VND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855751.077489.0981.465051.670260.954218.4149
1GBP1.1685711.259104.1161.711991.951791.1150521.5188
1USD0.928150.794281182.69721.35981.550270.8856517.092
1INR0.01122360.009604690.012092310.01644310.01874630.01070960.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى دونغ فيتنامي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و VND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى VND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Vietnamese Dong
1 BND17784.80000 VND
5 BND88924.00000 VND
10 BND177848.00000 VND
20 BND355696.00000 VND
50 BND889240.00000 VND
100 BND1778480.00000 VND
250 BND4446200.00000 VND
500 BND8892400.00000 VND
1000 BND17784800.00000 VND
2000 BND35569600.00000 VND
5000 BND88924000.00000 VND
10000 BND177848000.00000 VND
معدلات التحويل Vietnamese Dong / دولار بروني
1 VND0.00006 BND
5 VND0.00028 BND
10 VND0.00056 BND
20 VND0.00112 BND
50 VND0.00281 BND
100 VND0.00562 BND
250 VND0.01406 BND
500 VND0.02811 BND
1000 VND0.05623 BND
2000 VND0.11246 BND
5000 VND0.28114 BND
10000 VND0.56228 BND