1 دولار بروني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل BND إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١ bnd
٢٧٫٠٠ uah

1.00000 BND = 27.00280 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 22:35 UTC
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BND إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077389.08971.464911.669970.954218.4132
1GBP1.1686311.259104.1161.711991.951641.1151121.5188
1USD0.928250.794281182.69721.35981.550150.885717.092
1INR0.01122460.009604690.012092310.01644310.01874490.01071020.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / هريفنيا الأوكرانية
1 BND27.00280 UAH
5 BND135.01400 UAH
10 BND270.02800 UAH
20 BND540.05600 UAH
50 BND1350.14000 UAH
100 BND2700.28000 UAH
250 BND6750.70000 UAH
500 BND13501.40000 UAH
1000 BND27002.80000 UAH
2000 BND54005.60000 UAH
5000 BND135014.00000 UAH
10000 BND270028.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / دولار بروني
1 UAH0.03703 BND
5 UAH0.18517 BND
10 UAH0.37033 BND
20 UAH0.74066 BND
50 UAH1.85166 BND
100 UAH3.70331 BND
250 UAH9.25827 BND
500 UAH18.51655 BND
1000 UAH37.03310 BND
2000 UAH74.06620 BND
5000 UAH185.16550 BND
10000 UAH370.33100 BND