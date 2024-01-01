1 брунейский доллар в украинские гривны
Сконвертируйте BND в UAH по реальному обменному курсу
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
Loading
|1 BND в UAH
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|30,6225
|30,6225
|Низкий
|29,6381
|28,8822
|В среднем
|29,9363
|29,5560
|Изменить
|2.55%
|5.30%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BND к UAH
За последние 30 дней максимальный курс BND к UAH составил 30,6225, а минимальный — 29,6381. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 29,9363. Изменение курса BND к UAH в процентном соотношении составило 2.55.
За последние 90 дней максимальный курс BND к UAH составил 30,6225, а минимальный — 28,8822. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 29,5560. Изменение курса BND к UAH в процентном соотношении составило 5.30.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из брунейских долларов в украинские гривны
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BND из выпадающего списка для исходной валюты и UAH из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BND в UAH, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
|Обменные курсы Брунейский доллар / Украинская гривна
|1 BND
|30,61790 UAH
|5 BND
|153,08950 UAH
|10 BND
|306,17900 UAH
|20 BND
|612,35800 UAH
|50 BND
|1 530,89500 UAH
|100 BND
|3 061,79000 UAH
|250 BND
|7 654,47500 UAH
|500 BND
|15 308,95000 UAH
|1000 BND
|30 617,90000 UAH
|2000 BND
|61 235,80000 UAH
|5000 BND
|153 089,50000 UAH
|10000 BND
|306 179,00000 UAH