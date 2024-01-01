История обменного курса брунейский доллар–украинские гривны

Обменный курс брунейский доллар/украинские гривны сейчас составляет 30,623, отражая изменение в размере 0.087% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость брунейский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.129% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс брунейский доллар/украинские гривны колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 30,677, и минимумом, равным 30,240, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.276% увеличение стоимости.