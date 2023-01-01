ألف دولار بروني إلى فورنت مجري

تحويل BND إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

1000 bnd
263129 huf

1.00000 BND = 263.12900 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BND إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077489.0981.464731.670390.954318.4149
1GBP1.1686311.2591104.1241.711751.952091.1152321.5205
1USD0.928150.794218182.69721.35951.550390.885717.092
1INR0.01122360.009603930.012092310.01643950.01874780.01071020.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Hungarian Forint
1 BND263.12900 HUF
5 BND1315.64500 HUF
10 BND2631.29000 HUF
20 BND5262.58000 HUF
50 BND13156.45000 HUF
100 BND26312.90000 HUF
250 BND65782.25000 HUF
500 BND131564.50000 HUF
1000 BND263129.00000 HUF
2000 BND526258.00000 HUF
5000 BND1315645.00000 HUF
10000 BND2631290.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / دولار بروني
2000 HUF7.60084 BND
5000 HUF19.00210 BND
10000 HUF38.00420 BND
15000 HUF57.00630 BND
20000 HUF76.00840 BND
30000 HUF114.01260 BND
40000 HUF152.01680 BND
50000 HUF190.02100 BND
60000 HUF228.02520 BND
100000 HUF380.04200 BND
150000 HUF570.06300 BND
200000 HUF760.08400 BND