دولار بروني إلى يوان صيني

تحويل BND إلى CNY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bnd
٥٬٣٣٩٫٧٧ cny

1.00000 BND = 5.33977 CNY

متوسط سعر صرف السوق عند 5:43 UTC
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BND إلى CNY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 CNY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0634588.36421.434651.659180.9571518.208
1GBP1.1584111.2319102.3611.661891.921991.1087721.0921
1USD0.940350.811754183.0921.349051.560180.917.1216
1INR0.01131680.009769340.012034910.01623560.01877660.01083140.206056

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى يوان صيني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CNY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى CNY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار بروني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / Chinese Yuan RMB
1 BND5.33977 CNY
5 BND26.69885 CNY
10 BND53.39770 CNY
20 BND106.79540 CNY
50 BND266.98850 CNY
100 BND533.97700 CNY
250 BND1334.94250 CNY
500 BND2669.88500 CNY
1000 BND5339.77000 CNY
2000 BND10679.54000 CNY
5000 BND26698.85000 CNY
10000 BND53397.70000 CNY
معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دولار بروني
1 CNY0.18727 BND
5 CNY0.93637 BND
10 CNY1.87274 BND
20 CNY3.74548 BND
50 CNY9.36370 BND
100 CNY18.72740 BND
250 CNY46.81850 BND
500 CNY93.63700 BND
1000 CNY187.27400 BND
2000 CNY374.54800 BND
5000 CNY936.37000 BND
10000 CNY1872.74000 BND