ألف دولار برمودي إلى ريال عماني

تحويل BMD إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bmd
385.005 omr

1.00000 BMD = 0.38500 OMR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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BMD إلى OMR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BMD → 0 OMR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85591.077689.11451.464841.669920.954518.4178
1GBP1.1683611.259104.1161.711421.951031.115221.5182
1USD0.9280.794281182.69721.359351.549670.885817.0915
1INR0.01122150.009604690.012092310.01643770.0187390.01071140.206676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار برمودي إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BMD الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Bermudan Dollar / الريال العماني
1 BMD0.38500 OMR
5 BMD1.92502 OMR
10 BMD3.85005 OMR
20 BMD7.70010 OMR
50 BMD19.25025 OMR
100 BMD38.50050 OMR
250 BMD96.25125 OMR
500 BMD192.50250 OMR
1000 BMD385.00500 OMR
2000 BMD770.01000 OMR
5000 BMD1925.02500 OMR
10000 BMD3850.05000 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Bermudan Dollar
1 OMR2.59737 BMD
5 OMR12.98685 BMD
10 OMR25.97370 BMD
20 OMR51.94740 BMD
50 OMR129.86850 BMD
100 OMR259.73700 BMD
250 OMR649.34250 BMD
500 OMR1298.68500 BMD
1000 OMR2597.37000 BMD
2000 OMR5194.74000 BMD
5000 OMR12986.85000 BMD
10000 OMR25973.70000 BMD