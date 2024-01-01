50 ريال عماني إلى دولار برمودي

تحويل OMR إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

50 omr
129.88 bmd

ر.ع.1.000 OMR = $2.598 BMD

Mid-market exchange rate at 11:24
تتبع سعر الصرف

لا يمكننا إرسال المال بين هذه العملات

نحن نعمل على ذلك. قم بالتسجيل للحصول على إشعار، وسوف نخبرك في أقرب وقت ممكن.

احصل على إشعار عند تشغيلنا

OMR إلى BMD مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8471.11293.2641.5111.6520.94721.601
1 GBP1.18111.313110.1251.7841.951.11825.507
1 USD0.90.762183.9051.3591.4860.85219.434
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال عماني إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار OMR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل OMR الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ريال عماني

OMR إلى USD

OMR إلى EUR

OMR إلى GBP

OMR إلى INR

OMR إلى JPY

OMR إلى RUB

OMR إلى AUD

OMR إلى ZAR

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل الريال العماني / Bermudan Dollar
1 OMR٢٫٥٩٧٥٠ BMD
5 OMR١٢٫٩٨٧٥٠ BMD
10 OMR٢٥٫٩٧٥٠٠ BMD
20 OMR٥١٫٩٥٠٠٠ BMD
50 OMR١٢٩٫٨٧٥٠٠ BMD
100 OMR٢٥٩٫٧٥٠٠٠ BMD
250 OMR٦٤٩٫٣٧٥٠٠ BMD
500 OMR١٬٢٩٨٫٧٥٠٠٠ BMD
1000 OMR٢٬٥٩٧٫٥٠٠٠٠ BMD
2000 OMR٥٬١٩٥٫٠٠٠٠٠ BMD
5000 OMR١٢٬٩٨٧٫٥٠٠٠٠ BMD
10000 OMR٢٥٬٩٧٥٫٠٠٠٠٠ BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / الريال العماني
1 BMD٠٫٣٨٤٩٩ OMR
5 BMD١٫٩٢٤٩٣ OMR
10 BMD٣٫٨٤٩٨٥ OMR
20 BMD٧٫٦٩٩٧٠ OMR
50 BMD١٩٫٢٤٩٢٥ OMR
100 BMD٣٨٫٤٩٨٥٠ OMR
250 BMD٩٦٫٢٤٦٢٥ OMR
500 BMD١٩٢٫٤٩٢٥٠ OMR
1000 BMD٣٨٤٫٩٨٥٠٠ OMR
2000 BMD٧٦٩٫٩٧٠٠٠ OMR
5000 BMD١٬٩٢٤٫٩٢٥٠٠ OMR
10000 BMD٣٬٨٤٩٫٨٥٠٠٠ OMR