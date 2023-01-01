دينار بحريني إلى روبية موريشية

تحويل BHD إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1000 bhd
119237 mur

1.00000 BHD = 119.23700 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:18 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BHD إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BHD → 0 MUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86321.063788.38071.434881.659960.9571518.2177
1GBP1.1584811.2323102.3891.662311.923061.1088421.1052
1USD0.94010.811491183.0881.348951.560550.8998517.1267
1INR0.01131470.009766640.012035410.01623520.01878190.01083010.206127

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار بحريني إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BHD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BHD الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار بحريني

BHD إلى USD

BHD إلى INR

BHD إلى EUR

BHD إلى NZD

BHD إلى ZAR

BHD إلى NGN

BHD إلى CAD

BHD إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Mauritian Rupee
1 BHD119.23700 MUR
5 BHD596.18500 MUR
10 BHD1192.37000 MUR
20 BHD2384.74000 MUR
50 BHD5961.85000 MUR
100 BHD11923.70000 MUR
250 BHD29809.25000 MUR
500 BHD59618.50000 MUR
1000 BHD119237.00000 MUR
2000 BHD238474.00000 MUR
5000 BHD596185.00000 MUR
10000 BHD1192370.00000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / Bahraini Dinar
1 MUR0.00839 BHD
5 MUR0.04193 BHD
10 MUR0.08387 BHD
20 MUR0.16773 BHD
50 MUR0.41933 BHD
100 MUR0.83867 BHD
250 MUR2.09666 BHD
500 MUR4.19333 BHD
1000 MUR8.38665 BHD
2000 MUR16.77330 BHD
5000 MUR41.93325 BHD
10000 MUR83.86650 BHD