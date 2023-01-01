درام أرميني إلى ليو مولدوفي

تحويل AMD إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ amd
٤٦٫٦١ mdl

1.00000 AMD = 0.04661 MDL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:45 UTC
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AMD إلى MDL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AMD → 0 MDL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8631.06288.35521.43371.657950.956718.2008
1GBP1.1587511.23065102.3861.661381.921241.1085721.0911
1USD0.94160.812579183.1971.351.561160.9008517.1382
1INR0.0113180.009766920.012019710.01622650.01876460.01082790.205995

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل درام أرميني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AMD الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل درام أرمينية / مولدوفى Leu
1 AMD0.04661 MDL
5 AMD0.23307 MDL
10 AMD0.46614 MDL
20 AMD0.93227 MDL
50 AMD2.33068 MDL
100 AMD4.66137 MDL
250 AMD11.65343 MDL
500 AMD23.30685 MDL
1000 AMD46.61370 MDL
2000 AMD93.22740 MDL
5000 AMD233.06850 MDL
10000 AMD466.13700 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / درام أرمينية
1 MDL21.45290 AMD
5 MDL107.26450 AMD
10 MDL214.52900 AMD
20 MDL429.05800 AMD
50 MDL1072.64500 AMD
100 MDL2145.29000 AMD
250 MDL5363.22500 AMD
500 MDL10726.45000 AMD
1000 MDL21452.90000 AMD
2000 MDL42905.80000 AMD
5000 MDL107264.50000 AMD
10000 MDL214529.00000 AMD