Ermeni dramından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile AMD → MDL çevirin

1.000 amd
44,86 mdl

1,000 AMD = 0,04486 MDL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Ermeni dramından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AMD → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Ermeni dramı için en iyi döviz çiftleri

AMD → USD

AMD → EUR

AMD → GBP

AMD → INR

AMD → JPY

AMD → RUB

AMD → AUD

AMD → ZAR

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Çevrim kurları Ermeni Dramı / Moldova Leyi
1 AMD0,04486 MDL
5 AMD0,22432 MDL
10 AMD0,44864 MDL
20 AMD0,89728 MDL
50 AMD2,24321 MDL
100 AMD4,48642 MDL
250 AMD11,21605 MDL
500 AMD22,43210 MDL
1000 AMD44,86420 MDL
2000 AMD89,72840 MDL
5000 AMD224,32100 MDL
10000 AMD448,64200 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Ermeni Dramı
1 MDL22,28950 AMD
5 MDL111,44750 AMD
10 MDL222,89500 AMD
20 MDL445,79000 AMD
50 MDL1.114,47500 AMD
100 MDL2.228,95000 AMD
250 MDL5.572,37500 AMD
500 MDL11.144,75000 AMD
1000 MDL22.289,50000 AMD
2000 MDL44.579,00000 AMD
5000 MDL111.447,50000 AMD
10000 MDL222.895,00000 AMD