500 Moldova leyinden Ermeni dramına

Reel döviz kuru ile MDL → AMD çevirin

500 mdl
11.005 amd

1,000L MDL = 22,01֏ AMD

15:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → AMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → AMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek22,049222,1442
Düşük21,720921,6926
Ortalama21,898721,9170
Değişim1.09%0.07%
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1 MDL → AMD istatistikleri

MDL → AMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22,0492, en düşük 21,7209 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 21,8987 oldu. MDL → AMD kurundaki değişiklik 1.09 değerindeydi.

MDL → AMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 22,1442, en düşük 21,6926 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 21,9170 oldu. MDL → AMD kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78318,1771,3841,53483,7271,6791,337
1 GBP1,277123,2111,7681,958106,9152,1441,707
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6060,0920,074
1 CAD0,7220,56613,13111,10860,4831,2130,966

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Ermeni dramına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → AMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → AUD

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MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Ermeni Dramı
1 MDL22,01000 AMD
5 MDL110,05000 AMD
10 MDL220,10000 AMD
20 MDL440,20000 AMD
50 MDL1.100,50000 AMD
100 MDL2.201,00000 AMD
250 MDL5.502,50000 AMD
500 MDL11.005,00000 AMD
1000 MDL22.010,00000 AMD
2000 MDL44.020,00000 AMD
5000 MDL110.050,00000 AMD
10000 MDL220.100,00000 AMD
Çevrim kurları Ermeni Dramı / Moldova Leyi
1 AMD0,04543 MDL
5 AMD0,22717 MDL
10 AMD0,45434 MDL
20 AMD0,90868 MDL
50 AMD2,27170 MDL
100 AMD4,54339 MDL
250 AMD11,35848 MDL
500 AMD22,71695 MDL
1000 AMD45,43390 MDL
2000 AMD90,86780 MDL
5000 AMD227,16950 MDL
10000 AMD454,33900 MDL