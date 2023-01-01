50 ليو روماني إلى بولا بوتسواني

تحويل RON إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ ron
١٤٥٫٣٩ bwp

1.00000 RON = 2.90781 BWP

Mid-market exchange rate at 13:45
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.0736589.36321.466181.652020.964318.8484
1GBP1.1539311.2388103.1091.691711.906141.1127421.7476
1USD0.93140.807233183.23311.36561.53870.898217.5554
1INR0.01119030.009698460.012014510.01640690.01848660.01079140.210918

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Botswanan Pula
1 RON2.90781 BWP
5 RON14.53905 BWP
10 RON29.07810 BWP
20 RON58.15620 BWP
50 RON145.39050 BWP
100 RON290.78100 BWP
250 RON726.95250 BWP
500 RON1453.90500 BWP
1000 RON2907.81000 BWP
2000 RON5815.62000 BWP
5000 RON14539.05000 BWP
10000 RON29078.10000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Romanian Leu
1 BWP0.34390 RON
5 BWP1.71951 RON
10 BWP3.43901 RON
20 BWP6.87802 RON
50 BWP17.19505 RON
100 BWP34.39010 RON
250 BWP85.97525 RON
500 BWP171.95050 RON
1000 BWP343.90100 RON
2000 BWP687.80200 RON
5000 BWP1719.50500 RON
10000 BWP3439.01000 RON