5 بولا بوتسواني إلى ليو روماني

تحويل BWP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

٥ bwp
١٫٦٩ ron

1.00000 BWP = 0.33758 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 9:22 UTC
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BWP إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85471.0889.33491.469121.671050.955218.4886
1GBP1.1711.2636104.5221.718881.955131.1175921.6317
1USD0.925950.79139182.71751.36031.547270.884417.1191
1INR0.01119380.009567380.012089310.01644510.01870550.01069180.206959

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Romanian Leu
1 BWP0.33758 RON
5 BWP1.68788 RON
10 BWP3.37575 RON
20 BWP6.75150 RON
50 BWP16.87875 RON
100 BWP33.75750 RON
250 BWP84.39375 RON
500 BWP168.78750 RON
1000 BWP337.57500 RON
2000 BWP675.15000 RON
5000 BWP1687.87500 RON
10000 BWP3375.75000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Botswanan Pula
1 RON2.96230 BWP
5 RON14.81150 BWP
10 RON29.62300 BWP
20 RON59.24600 BWP
50 RON148.11500 BWP
100 RON296.23000 BWP
250 RON740.57500 BWP
500 RON1481.15000 BWP
1000 RON2962.30000 BWP
2000 RON5924.60000 BWP
5000 RON14811.50000 BWP
10000 RON29623.00000 BWP