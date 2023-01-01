10 ليو روماني إلى بولا بوتسواني

تحويل RON إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

١٠ ron
٢٩٫٠٨ bwp

1.00000 RON = 2.90796 BWP

Mid-market exchange rate at 13:44
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0736589.361.466181.65190.9643518.8508
1GBP1.153811.2388103.1051.691711.905991.1126721.7505
1USD0.93140.807233183.23011.36561.538580.898217.5577
1INR0.01119070.009698810.012014910.01640750.01848590.01079180.210954

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Botswanan Pula
1 RON2.90796 BWP
5 RON14.53980 BWP
10 RON29.07960 BWP
20 RON58.15920 BWP
50 RON145.39800 BWP
100 RON290.79600 BWP
250 RON726.99000 BWP
500 RON1453.98000 BWP
1000 RON2907.96000 BWP
2000 RON5815.92000 BWP
5000 RON14539.80000 BWP
10000 RON29079.60000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Romanian Leu
1 BWP0.34388 RON
5 BWP1.71941 RON
10 BWP3.43883 RON
20 BWP6.87766 RON
50 BWP17.19415 RON
100 BWP34.38830 RON
250 BWP85.97075 RON
500 BWP171.94150 RON
1000 BWP343.88300 RON
2000 BWP687.76600 RON
5000 BWP1719.41500 RON
10000 BWP3438.83000 RON