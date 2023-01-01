ألف بولا بوتسواني إلى ليو روماني

تحويل BWP إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 bwp
337.13 ron

1.00000 BWP = 0.33713 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 9:21 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BWP إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BWP → 0 RON
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85481.079989.32681.468661.67090.955218.4868
1GBP1.1698611.2634104.5061.718221.954821.1174521.6281
1USD0.9260.791515182.71771.361.547270.884517.119
1INR0.01119480.009568870.012089310.01644150.01870540.0106930.206957

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بولا بوتسواني إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BWP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BWP الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Botswanan Pula / Romanian Leu
1 BWP0.33713 RON
5 BWP1.68563 RON
10 BWP3.37126 RON
20 BWP6.74252 RON
50 BWP16.85630 RON
100 BWP33.71260 RON
250 BWP84.28150 RON
500 BWP168.56300 RON
1000 BWP337.12600 RON
2000 BWP674.25200 RON
5000 BWP1685.63000 RON
10000 BWP3371.26000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Botswanan Pula
1 RON2.96625 BWP
5 RON14.83125 BWP
10 RON29.66250 BWP
20 RON59.32500 BWP
50 RON148.31250 BWP
100 RON296.62500 BWP
250 RON741.56250 BWP
500 RON1483.12500 BWP
1000 RON2966.25000 BWP
2000 RON5932.50000 BWP
5000 RON14831.25000 BWP
10000 RON29662.50000 BWP