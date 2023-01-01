5 ليو روماني إلى بولا بوتسواني

تحويل RON إلى BWP بسعر الصرف الحقيقي

٥ ron
١٤٫٥٤ bwp

1.00000 RON = 2.90794 BWP

Mid-market exchange rate at 13:46
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0737589.36761.466211.651920.9642518.8401
1GBP1.153811.2389103.1131.691721.9061.1125521.7379
1USD0.931350.807168183.22941.36551.538460.898217.5461
1INR0.01118970.009698110.01201510.01640650.01848460.01079190.210816

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى بولا بوتسواني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BWP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى BWP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Romanian Leu / Botswanan Pula
1 RON2.90794 BWP
5 RON14.53970 BWP
10 RON29.07940 BWP
20 RON58.15880 BWP
50 RON145.39700 BWP
100 RON290.79400 BWP
250 RON726.98500 BWP
500 RON1453.97000 BWP
1000 RON2907.94000 BWP
2000 RON5815.88000 BWP
5000 RON14539.70000 BWP
10000 RON29079.40000 BWP
معدلات التحويل Botswanan Pula / Romanian Leu
1 BWP0.34389 RON
5 BWP1.71943 RON
10 BWP3.43886 RON
20 BWP6.87772 RON
50 BWP17.19430 RON
100 BWP34.38860 RON
250 BWP85.97150 RON
500 BWP171.94300 RON
1000 BWP343.88600 RON
2000 BWP687.77200 RON
5000 BWP1719.43000 RON
10000 BWP3438.86000 RON