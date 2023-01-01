1 بيزو فلبيني إلى ريال عماني

تحويل PHP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

١ php
٠٫٠٠٧ omr

1.00000 PHP = 0.00690 OMR

Mid-market exchange rate at 01:35
تتبع سعر الصرف
Wise

A cheaper way to shop online internationally

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.365850.932051.533980.8081131308.61149.5557.30125
1CAD0.73214510.6823981.123090.591656958.092109.4965.34557
1EUR1.07291.4654211.64580.8671404.01160.4557.83351
1AUD0.65190.8903980.60760610.526809853.08397.49494.75968

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine peso

PHP إلى USD

PHP إلى CAD

PHP إلى EUR

PHP إلى AUD

PHP إلى GBP

PHP إلى KRW

PHP إلى JPY

PHP إلى CNY

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / الريال العماني
1 PHP0.00690 OMR
5 PHP0.03448 OMR
10 PHP0.06897 OMR
20 PHP0.13793 OMR
50 PHP0.34483 OMR
100 PHP0.68966 OMR
250 PHP1.72415 OMR
500 PHP3.44830 OMR
1000 PHP6.89660 OMR
2000 PHP13.79320 OMR
5000 PHP34.48300 OMR
10000 PHP68.96600 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Philippine Peso
1 OMR144.99900 PHP
5 OMR724.99500 PHP
10 OMR1449.99000 PHP
20 OMR2899.98000 PHP
50 OMR7249.95000 PHP
100 OMR14499.90000 PHP
250 OMR36249.75000 PHP
500 OMR72499.50000 PHP
1000 OMR144999.00000 PHP
2000 OMR289998.00000 PHP
5000 OMR724995.00000 PHP
10000 OMR1449990.00000 PHP