50 بيزو فلبيني إلى ريال عماني

تحويل PHP إلى OMR بسعر الصرف الحقيقي

50 php
0.345 omr

1.00000 PHP = 0.00690 OMR

Mid-market exchange rate at 01:36
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أعلى العملات

 USDCADEURAUDGBPKRWJPYCNY
1USD11.36610.932251.534330.8082441308.94149.5757.30125
1CAD0.73201110.68241.123150.591643958.158109.4915.34459
1EUR1.07271.4654211.645880.8671404.1160.4457.83205
1AUD0.651750.8903560.60757910.526773853.10297.48554.75859

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو فلبيني إلى ريال عماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PHP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و OMR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PHP الحالي إلى OMR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Philippine pesos

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Philippine Peso / الريال العماني
1 PHP0.00690 OMR
5 PHP0.03448 OMR
10 PHP0.06897 OMR
20 PHP0.13794 OMR
50 PHP0.34484 OMR
100 PHP0.68969 OMR
250 PHP1.72422 OMR
500 PHP3.44844 OMR
1000 PHP6.89689 OMR
2000 PHP13.79378 OMR
5000 PHP34.48445 OMR
10000 PHP68.96890 OMR
معدلات التحويل الريال العماني / Philippine Peso
1 OMR144.99300 PHP
5 OMR724.96500 PHP
10 OMR1449.93000 PHP
20 OMR2899.86000 PHP
50 OMR7249.65000 PHP
100 OMR14499.30000 PHP
250 OMR36248.25000 PHP
500 OMR72496.50000 PHP
1000 OMR144993.00000 PHP
2000 OMR289986.00000 PHP
5000 OMR724965.00000 PHP
10000 OMR1449930.00000 PHP