روبية نيبالية إلى هريفنا أوكرانية

تحويل NPR إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٢٧٥٫٠٦ uah

1.00000 NPR = 0.27505 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 10:3 UTC
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50+ currencies in one account

NPR إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065488.29981.436321.663520.9644518.3598
1GBP1.1528711.22825101.7971.655871.917791.1118921.1662
1USD0.93860.814166182.87951.348151.56140.9052517.2328
1INR0.01132510.00982350.012065710.01626640.01883940.01092250.207926

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / هريفنيا الأوكرانية
1 NPR0.27505 UAH
5 NPR1.37528 UAH
10 NPR2.75055 UAH
20 NPR5.50110 UAH
50 NPR13.75275 UAH
100 NPR27.50550 UAH
250 NPR68.76375 UAH
500 NPR137.52750 UAH
1000 NPR275.05500 UAH
2000 NPR550.11000 UAH
5000 NPR1375.27500 UAH
10000 NPR2750.55000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / Nepalese Rupee
1 UAH3.63563 NPR
5 UAH18.17815 NPR
10 UAH36.35630 NPR
20 UAH72.71260 NPR
50 UAH181.78150 NPR
100 UAH363.56300 NPR
250 UAH908.90750 NPR
500 UAH1817.81500 NPR
1000 UAH3635.63000 NPR
2000 UAH7271.26000 NPR
5000 UAH18178.15000 NPR
10000 UAH36356.30000 NPR