روبية نيبالية إلى ريال قطري

تحويل NPR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 npr
27.42 qar

1.00000 NPR = 0.02742 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:3 UTC
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NPR إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0655588.31231.436361.663490.964518.3625
1GBP1.152811.2284101.8091.655881.917731.1118821.1689
1USD0.93850.814067182.87951.3481.561160.905117.2329
1INR0.01132350.00982230.012065710.01626460.01883650.01092070.207927

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الريال القطري
1 NPR0.02742 QAR
5 NPR0.13711 QAR
10 NPR0.27422 QAR
20 NPR0.54845 QAR
50 NPR1.37112 QAR
100 NPR2.74223 QAR
250 NPR6.85557 QAR
500 NPR13.71115 QAR
1000 NPR27.42230 QAR
2000 NPR54.84460 QAR
5000 NPR137.11150 QAR
10000 NPR274.22300 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Nepalese Rupee
1 QAR36.46660 NPR
5 QAR182.33300 NPR
10 QAR364.66600 NPR
20 QAR729.33200 NPR
50 QAR1823.33000 NPR
100 QAR3646.66000 NPR
250 QAR9116.65000 NPR
500 QAR18233.30000 NPR
1000 QAR36466.60000 NPR
2000 QAR72933.20000 NPR
5000 QAR182333.00000 NPR
10000 QAR364666.00000 NPR