50 روبية نيبالية إلى ريال قطري

تحويل NPR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

50 npr
1.36 qar

₨1.000 NPR = QR0.02716 QAR

Mid-market exchange rate at 07:18
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NPR إلى QAR مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8481.11393.3421.5121.6540.94721.677
1 GBP1.17911.312110.0611.7831.951.11625.56
1 USD0.8990.762183.8911.3591.4860.85119.482
1 INR0.0110.0090.01210.0160.0180.010.232

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / الريال القطري
1 NPR٠٫٠٢٧١٦ QAR
5 NPR٠٫١٣٥٧٩ QAR
10 NPR٠٫٢٧١٥٨ QAR
20 NPR٠٫٥٤٣١٦ QAR
50 NPR١٫٣٥٧٩١ QAR
100 NPR٢٫٧١٥٨٢ QAR
250 NPR٦٫٧٨٩٥٥ QAR
500 NPR١٣٫٥٧٩١٠ QAR
1000 NPR٢٧٫١٥٨٢٠ QAR
2000 NPR٥٤٫٣١٦٤٠ QAR
5000 NPR١٣٥٫٧٩١٠٠ QAR
10000 NPR٢٧١٫٥٨٢٠٠ QAR
معدلات التحويل الريال القطري / Nepalese Rupee
1 QAR٣٦٫٨٢١٢٠ NPR
5 QAR١٨٤٫١٠٦٠٠ NPR
10 QAR٣٦٨٫٢١٢٠٠ NPR
20 QAR٧٣٦٫٤٢٤٠٠ NPR
50 QAR١٬٨٤١٫٠٦٠٠٠ NPR
100 QAR٣٬٦٨٢٫١٢٠٠٠ NPR
250 QAR٩٬٢٠٥٫٣٠٠٠٠ NPR
500 QAR١٨٬٤١٠٫٦٠٠٠٠ NPR
1000 QAR٣٦٬٨٢١٫٢٠٠٠٠ NPR
2000 QAR٧٣٬٦٤٢٫٤٠٠٠٠ NPR
5000 QAR١٨٤٬١٠٦٫٠٠٠٠٠ NPR
10000 QAR٣٦٨٬٢١٢٫٠٠٠٠٠ NPR