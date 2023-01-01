2000 ريال قطري إلى روبية نيبالية

تحويل QAR إلى NPR بسعر الصرف الحقيقي

2000 qar
73034 npr

1.00000 QAR = 36.51700 NPR

Mid-market exchange rate at 11:42
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.21651.3647285.3750.8049260.93035782.0351.53692
1INR0.012016810.01639943.429310.009672670.011189.39760.018469
1CAD0.73276260.97791209.1120.5898190.681734573.0451.1262
1PKR0.003504160.2916040.0047821310.002820590.003260142.740380.00538563

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى روبية نيبالية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NPR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى NPR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال القطري / Nepalese Rupee
1 QAR36.51700 NPR
5 QAR182.58500 NPR
10 QAR365.17000 NPR
20 QAR730.34000 NPR
50 QAR1825.85000 NPR
100 QAR3651.70000 NPR
250 QAR9129.25000 NPR
500 QAR18258.50000 NPR
1000 QAR36517.00000 NPR
2000 QAR73034.00000 NPR
5000 QAR182585.00000 NPR
10000 QAR365170.00000 NPR
معدلات التحويل Nepalese Rupee / الريال القطري
1 NPR0.02738 QAR
5 NPR0.13692 QAR
10 NPR0.27385 QAR
20 NPR0.54769 QAR
50 NPR1.36922 QAR
100 NPR2.73845 QAR
250 NPR6.84612 QAR
500 NPR13.69225 QAR
1000 NPR27.38450 QAR
2000 NPR54.76900 QAR
5000 NPR136.92250 QAR
10000 NPR273.84500 QAR