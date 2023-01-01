روبية نيبالية إلى دينار كويتي

تحويل NPR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ npr
٢٫٣٢٣ kwd

1.00000 NPR = 0.00232 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:26 UTC
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NPR إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NPR → 0 KWD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.065588.30811.43641.663540.964518.3618
1GBP1.152811.22835101.8051.655941.91781.1118821.1682
1USD0.938550.8141182.87951.34811.561280.9051517.233
1INR0.0113240.00982270.012065710.01626580.0188380.01092130.207928

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية نيبالية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NPR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NPR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Nepalese rupee

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NPR إلى EUR

NPR إلى GBP

NPR إلى INR

NPR إلى JPY

NPR إلى RUB

NPR إلى AUD

NPR إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Nepalese Rupee / Kuwaiti Dinar
1 NPR0.00232 KWD
5 NPR0.01161 KWD
10 NPR0.02323 KWD
20 NPR0.04646 KWD
50 NPR0.11614 KWD
100 NPR0.23228 KWD
250 NPR0.58070 KWD
500 NPR1.16139 KWD
1000 NPR2.32279 KWD
2000 NPR4.64558 KWD
5000 NPR11.61395 KWD
10000 NPR23.22790 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / Nepalese Rupee
1 KWD430.51700 NPR
5 KWD2152.58500 NPR
10 KWD4305.17000 NPR
20 KWD8610.34000 NPR
50 KWD21525.85000 NPR
100 KWD43051.70000 NPR
250 KWD107629.25000 NPR
500 KWD215258.50000 NPR
1000 KWD430517.00000 NPR
2000 KWD861034.00000 NPR
5000 KWD2152585.00000 NPR
10000 KWD4305170.00000 NPR