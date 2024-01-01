Nepal rupisinden Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile NPR → KWD çevirin

1.000 npr
2,318 kwd

1.00000 NPR = 0.00232 KWD

15:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855561.0764589.36411.452721.652140.94766518.3749
1 GBP1.1688311.25815104.4481.697941.931011.1076521.4765
1 USD0.9290.794818183.01741.349551.53480.880417.0699
1 INR0.01119020.009574110.012045710.01625620.01848770.0106050.205618

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Nepal rupisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 NPR0.00232 KWD
5 NPR0.01159 KWD
10 NPR0.02318 KWD
20 NPR0.04636 KWD
50 NPR0.11591 KWD
100 NPR0.23182 KWD
250 NPR0.57954 KWD
500 NPR1.15908 KWD
1000 NPR2.31817 KWD
2000 NPR4.63634 KWD
5000 NPR11.59085 KWD
10000 NPR23.18170 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Nepal Rupisi
1 KWD431.37600 NPR
5 KWD2156.88000 NPR
10 KWD4313.76000 NPR
20 KWD8627.52000 NPR
50 KWD21568.80000 NPR
100 KWD43137.60000 NPR
250 KWD107844.00000 NPR
500 KWD215688.00000 NPR
1000 KWD431376.00000 NPR
2000 KWD862752.00000 NPR
5000 KWD2156880.00000 NPR
10000 KWD4313760.00000 NPR