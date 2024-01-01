100 Kuveyt dinarından Nepal rupisine
Reel döviz kuru ile KWD → NPR çevirin
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KWD → NPR çevrim grafiği
1 KWD = 439,22900 NPR
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|1 KWD → NPR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|440,2130
|440,3870
|Düşük
|438,5780
|437,9960
|Ortalama
|439,1509
|439,1350
|Değişim
|0.09%
|0.06%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KWD → NPR istatistikleri
KWD → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 440,2130, en düşük 438,5780 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 439,1509 oldu. KWD → NPR kurundaki değişiklik 0.09 değerindeydi.
KWD → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 440,3870, en düşük 437,9960 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 439,1350 oldu. KWD → NPR kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Kuveyt dinarından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Nepal Rupisi
|1 KWD
|439,22900 NPR
|5 KWD
|2.196,14500 NPR
|10 KWD
|4.392,29000 NPR
|20 KWD
|8.784,58000 NPR
|50 KWD
|21.961,45000 NPR
|100 KWD
|43.922,90000 NPR
|250 KWD
|109.807,25000 NPR
|500 KWD
|219.614,50000 NPR
|1000 KWD
|439.229,00000 NPR
|2000 KWD
|878.458,00000 NPR
|5000 KWD
|2.196.145,00000 NPR
|10000 KWD
|4.392.290,00000 NPR