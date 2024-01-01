1 Kuveyt dinarından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile KWD → NPR çevirin

1,000ك KWD = 439,2₨ NPR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → NPR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NPR
1 KWD → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek440,2130440,3870
Düşük438,5780437,9960
Ortalama439,1509439,1350
Değişim0.09%0.06%
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1 KWD → NPR istatistikleri

KWD → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 440,2130, en düşük 438,5780 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 439,1509 oldu. KWD → NPR kurundaki değişiklik 0.09 değerindeydi.

KWD → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 440,3870, en düşük 437,9960 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 439,1350 oldu. KWD → NPR kurundaki değişiklik 0.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - NPR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

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KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Nepal Rupisi
1 KWD439,22900 NPR
5 KWD2.196,14500 NPR
10 KWD4.392,29000 NPR
20 KWD8.784,58000 NPR
50 KWD21.961,45000 NPR
100 KWD43.922,90000 NPR
250 KWD109.807,25000 NPR
500 KWD219.614,50000 NPR
1000 KWD439.229,00000 NPR
2000 KWD878.458,00000 NPR
5000 KWD2.196.145,00000 NPR
10000 KWD4.392.290,00000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Kuveyt Dinarı
1 NPR0,00228 KWD
5 NPR0,01138 KWD
10 NPR0,02277 KWD
20 NPR0,04553 KWD
50 NPR0,11384 KWD
100 NPR0,22767 KWD
250 NPR0,56918 KWD
500 NPR1,13836 KWD
1000 NPR2,27672 KWD
2000 NPR4,55344 KWD
5000 NPR11,38360 KWD
10000 NPR22,76720 KWD