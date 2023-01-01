10 Nepal rupisinden Kuveyt dinarına
Reel döviz kuru ile NPR → KWD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nepal rupisinden Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Nepal Rupisi
|1 KWD
|429.83300 NPR
|5 KWD
|2149.16500 NPR
|10 KWD
|4298.33000 NPR
|20 KWD
|8596.66000 NPR
|50 KWD
|21491.65000 NPR
|100 KWD
|42983.30000 NPR
|250 KWD
|107458.25000 NPR
|500 KWD
|214916.50000 NPR
|1000 KWD
|429833.00000 NPR
|2000 KWD
|859666.00000 NPR
|5000 KWD
|2149165.00000 NPR
|10000 KWD
|4298330.00000 NPR