دولار ناميبي إلى فرنك سويسري

تحويل NAD إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

1000 nad
5915 xpf

1.00000 NAD = 5.91453 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 23:32 UTC
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NAD إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NAD → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0660588.61751.436661.662070.9644518.3604
1GBP1.1530711.2293102.1881.656671.916591.1120821.172
1USD0.938050.813471183.1271.347651.559090.904717.2228
1INR0.01128440.009785880.012029810.01621190.01875550.01088330.207187

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار ناميبي إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NAD الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار ناميبي

NAD إلى USD

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NAD إلى GBP

NAD إلى INR

NAD إلى JPY

NAD إلى RUB

NAD إلى AUD

NAD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Namibian Dollar / فرنك الـ CFP
1 NAD5.91453 XPF
5 NAD29.57265 XPF
10 NAD59.14530 XPF
20 NAD118.29060 XPF
50 NAD295.72650 XPF
100 NAD591.45300 XPF
250 NAD1478.63250 XPF
500 NAD2957.26500 XPF
1000 NAD5914.53000 XPF
2000 NAD11829.06000 XPF
5000 NAD29572.65000 XPF
10000 NAD59145.30000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Namibian Dollar
1 XPF0.16908 NAD
5 XPF0.84537 NAD
10 XPF1.69075 NAD
20 XPF3.38150 NAD
50 XPF8.45375 NAD
100 XPF16.90750 NAD
250 XPF42.26875 NAD
500 XPF84.53750 NAD
1000 XPF169.07500 NAD
2000 XPF338.15000 NAD
5000 XPF845.37500 NAD
10000 XPF1690.75000 NAD