500 فرنك سويسري إلى دولار ناميبي

تحويل XPF إلى NAD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ xpf
٨٢٫٧٨ nad

1.00000 XPF = 0.16556 NAD

Mid-market exchange rate at 03:35
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11.351518.26230.92383.18750.8071351.545121.3705
1 SGD0.739919113.51260.6829661.5520.5972141.143261.01406
1 ZAR0.05475760.074004910.05054244.555150.04419680.08460690.0750453
1 EUR1.08341.4642219.7854190.12530.874451.673981.4848

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دولار ناميبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار XPF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل XPF الحالي إلى NAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Cfp فرنك

XPF إلى USD

XPF إلى SGD

XPF إلى ZAR

XPF إلى EUR

XPF إلى INR

XPF إلى GBP

XPF إلى AUD

XPF إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

mobile-section.title

mobile-section.body
mobile-section.badge.apple.altmobile-section.badge.google.alt
mobile-section.disclaimer
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / Namibian Dollar
1 XPF0.16556 NAD
5 XPF0.82781 NAD
10 XPF1.65562 NAD
20 XPF3.31124 NAD
50 XPF8.27810 NAD
100 XPF16.55620 NAD
250 XPF41.39050 NAD
500 XPF82.78100 NAD
1000 XPF165.56200 NAD
2000 XPF331.12400 NAD
5000 XPF827.81000 NAD
10000 XPF1655.62000 NAD
معدلات التحويل Namibian Dollar / فرنك الـ CFP
1 NAD6.04002 XPF
5 NAD30.20010 XPF
10 NAD60.40020 XPF
20 NAD120.80040 XPF
50 NAD302.00100 XPF
100 NAD604.00200 XPF
250 NAD1510.00500 XPF
500 NAD3020.01000 XPF
1000 NAD6040.02000 XPF
2000 NAD12080.04000 XPF
5000 NAD30200.10000 XPF
10000 NAD60400.20000 XPF